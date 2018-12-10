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تعرف على أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يسافر الفضاء.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:19 م
الشاب إيدي ندوبو
الشاب إيدي ندوبو
أماني إبراهيم
"عندما تتوقف الجاذبية عن العمل سنكون جميعنا متشابهين" هذه الجملة هي شعار شاب إفريقي يود أن يصبح أول شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يسافر إلى الفضاء.

يراود الشاب إيدي ندوبو صاحب الـ 28 عاما حلما لسنوات، بأن يصبح أول شخص من ذوي احتياجات خاصة يسافر في الفضاء في عام 2019، ووفقا لصحيفة تايمز يعمل جاهدا لتحقيق حلمه.

تم تشخيص مرض إيدي ندوبو بالضمور العضلي في الفقرات، فمنذ كان عمره عامين وهو يعاني من هذا المرض، وأخبر الأطباء أهله أنه سيتوفى في عمر الخامسة لكن ظل حاليا حتى الآن مخيبا توقعات الأطباء المعالجين له.

حقق إيدي الكثير من الإنجازات دون أن يتحرك من على كرسيه المتحرك، فهو أول إفريقي من ذوي الاحتياجات الخاصة يتخرج من جامعة أكسفورد، ولم يتوقف حلمه عند ذلك فاستكمل دراسته بعد التخرج وحصل على ماجستير في السياسة العامة.

يريد إيدي استكمال أحلامه فهو حاليا يتمنى كسر الحواجز والتحرك من على هذا الكرسي، ويريد في العام الجديد تحقيق أمنيته كأول شخص ذو إعاقة يسافر في الفضاء.

يتلقى الشاب الإفريقي الدعم من المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة، والتي أكدت في أكثر من لقاء لها أنها ستساعده على تحقيق حلمه والذهاب إلى الفضاء.
الشاب إيدي ندوبو الشاب إيدي ندوبو
الشاب إيدي ندوبو الشاب إيدي ندوبو
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