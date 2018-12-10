جامعة بني سويف تستضيف ورشة عمل عن حقوق حضارة لبناء حضارة

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور أحمد راشد أستاذ العمارة بالجامعة البريطانية ومدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل، على خلفية تنظيم ورشة عمل بكلية الهندسة تحت عنوان "حقوق حضارة لبناء حضارة "، وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الوطنيةلأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.



طرحت ورشة العمل مسابقة حملة حقوق حضارة لبناء حضارة لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات العامة لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بالتعامل الممكن مع الحالات التي يتم من خلالها التربح من تراث الحضارة المصرية على أن يشمل المقترح دراسة ممنهجة من خلال توثيق الحالة وتحديد أهميتها وتوصيف الأبعاد القانونية والثقافية والمالية والأخلاقية المترتبة على استغلال التراث المصري، واقتراحا عمليا للتعامل مع الحالة وآلية لتنفيذ الحل تضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وفقا للقواعد المنظمة للمسابقة.



الجدير بالذكر أن حملة حقوق حضارة لبناء حضارة تم تدشينها العام الماضي لمشروع مدعم من أكاديمية البحث العلمي ضمن المشروعات القومية بالتعاون مع مركز الاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر، وتتضمن أنشطة الحملة عددا من المسابقات للكشف عن الأفكار المبتكرة والتي يمكن أن نخاطب بها العالم في حقوق الحضارة المصرية وكيف لنا أن نأخذ حقنا ممن يتربح من التراث الأصيل.