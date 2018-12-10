ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس النواب: مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية في 2018

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن مشروع قانون المحال العامة لن يطبق على العقارات المبنية عام 2018 و يمنح المحال المقامة بدون ترخيص مهلة مدتها عام لتوفيق أوضاعها للحفاظ على السلم الاجتماعي ، قائلا: ليعلم الجميع لو صدر مشروع القانون لا يسرى على أى مبنى تم إنشاؤه فى هذا العام.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، التى تناقش مشروع القانون، " المشروع بقانون لن يسرى على مبنى تم بدون ترخيص فى 2018.." حيث تناقش المادة الثالثة من مواد الاصدار والتى وقع بشأنها جدل والتى تنص على:

تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام قانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على النشاط المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

وكان الجدل قد جاء بشأن المدة الموضوعة لتوفيق الاوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة لكن تم الابقاء على مدة سنة، وكذلك بشأن العقارات المخالفة المقام بها المحال، حيث أوضح عبد العال أن الفقرة الثانية من النص يحمل ما وصفه بـ"الغرابة" حيث إن العقارات غير المرخص باقامتها ولو مخالفة لشروط الترخيص لا يقام بها محال، كما أنه لو تم توفيق أوضاعها إذا ثبتت سلامتها الإنشائية قد يقوم البعض باستخراج شهادة بسلامة العقار.

وأشار عبد العال إلى أن تترك للائحة التنفيذية الاشتراطات لأن التشريع الجديد يعالج وضعا سيئا ويمتد لـ80 % أو أكثر من المحال غير المرخصة، وهناك حاجة لتقنين الأوضاع والحفاظ على السلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتابع "لن أقول لهؤلاء المخالفين مرة واحدة انتو برا..".
loading...

ترشيحاتنا

لقلة مواردها الطبيعية..جزيرة تعتمد على قصب السكر بدلًا من النفط .. فيديو

بورصة الدواجن .. الفراخ البيضاء تسجل 22 جنيها والساسو 26

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بعد محمد محمود.. دجلة يوافق على رحيل محمود مرعى إلى الأهلى

الغيابات تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء بالبطولة العربية

الأهلي يطلب حضور 30 ألف مشجع في مواجهة جيما الإثيوبي بدوري الأبطال

التحقيق مع 7 متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته في نيل المعادي

وزير الخارجية السعودي يوجه رسالة جديدة لقطر .. فيديو

هاشتاج الدوري يا أهلى يتصدر تويتر.. ومغردون : يغيب غيبته ويرجع بهيبته

حكاية طفل ارتدى كيس بلاستيك بسبب محمد صلاح.. فيديو

تعرف على تفاصيل وفاة غريب محمود في حمام مغربي

قبول معارضة المطربة بوسي وإلغاء حبسها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق
نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو
السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو
التضامن: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 21 دور رعاية مخالفة.. فيديو
شاهد..رئيس فنزويلا يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟