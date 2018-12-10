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حوادث

ضبط 987 مخالفة مرورية وتحصيل 55 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
حررت مباحث المرور بالغربية اليوم 987 مخالفة مرورية وقامت بتحصيل 55 ألف جنيه قيمة غرامات خلال حملات أمنية بشوارع طنطا والمحلة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات الأمنية فى مجال ضبط المخالفات المرورية، والتي شملت تحرير 16 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و19 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و234 مخالفة على نموذج 125 و148 انتظار خاطئ وتم التصالح في 712 حالة مقابل تحصيل مبلغ 55000 جنيه غرامات فورية.

وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
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