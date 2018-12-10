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حوادث

إصابة رجل وسيدة في تصادم سيارتين على طريق العريش - القنطرة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
أصيب رجل وسيدة في تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الدولي العريش القنطرة شرق، وتم نقلهما للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص" أثناء سيرهما على طريق «العريش/القنطرة شرق» بمنطقة بالوظة.

وأسفر الحادث عن إصابة إلهام حسن أحمد، 55 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى، وفرج أشرف محمد، 27 سنة، باشتباه كسر في القدم اليسرى أيضا، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.
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