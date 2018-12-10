نجمات القوس قاهرات للأزمات.. رانيا يوسف أشهر نجمات البرج الناري بعد فستان مهرجان القاهرة.. شريهان أسطورة لن تتكرر.. وبريتني سبيرز تنتصر على الإدمان

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها يوم 13 ديسمبر

نيللي كريم: زوجي علمني النكد





رانيا يوسف

شريهان

بريتني سبيرز

نيللي كريم

ماجدة الرومي

امرأة برج القوس من الشخصيات الفضولية للغاية وتسعى لاكتشاف أشياء جديدة في الحياة، كما أنها تبحث عن الحقيقة في كل أمر.لديها جانب فلسفي في التفكير وتحب اكتشاف الفرص الجديدة والخيارات المتاحة أمامها ولا تيأس في ذلك.امرأة برج القوس متحررة، ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها. هي مستقلة ومتفتحة العقل ولا تعمل وفقا لجدول لأنه يشعرها بالتقيد.تحتاج امرأة القوس إلى المرونة في حياتها وتحب أن تشعر بأنها قادرة على تغيير خططها بما يناسبها بشكل أفضل. لا أحد يملي على هذه المرأة ما تفعله فتصرفاتها تنبع منها فقط.وبمناسبة حلول شهر ديسمبر، تحتفل عدد من نجمات الفن بأعياد ميلادهن التي تنتمي لبرج القوس ..باتت النجمة رانيا يوسف هي أشهر نجمات برج القوس بعد أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40 وتناول الصحف العالمية للأزمة.ولم يقف الأمر عند هذا بل تلقت رانيا عروضا سينمائية في السينما العالمية ووقعت على عقد فيلم ستكشف عن تفاصيله لاحقًا.وانتماء رانيا لمواليد برج القوس سبب لها هذه الأزمة لأنهن معروفات بالجرأة وعشقهن للحرية المطلقة والانفتاح الفكري، وتتميز امرأة القوس بأنها متحررة، ساحرة، تحب التغيير، وعندما تدخل أي مكان تعلم أن معظم الأنظار عليها.رغم أن شريهان تعد نجمة تضوي في سماء الفن ويراها الكثيرون أسطورة لن ولم تتكرر إلا أن حياتها كانت مليئة بالمحطات المؤلمة التي كادت أن تكسر ظهرها وتحولها لامرأة مهزومة ولكنها رقصت على أنغام أحزانها وتحدت كل هذه الظروف العصيبة.ويحل اليوم عيد ميلاد شريهان الـ54، حيث مرت بالعديد من المواقف الصعبة كان أشدها وفاة شقيقها عمر خورشيد، وكشف مصدر مقرب منها في أحد التصريحات الصحفية السابقة: "الحياة من دون عمر ليس لها طعم، فقد كان أخاها وأباها وصديقها».وقبل أن تفيق من هذه الأزمة، صُدمت شريهان بوفاة والدتها، لتفقد سندها الأول في الحياة، وفي مايو من عام 1989، تعرضت شريهان لحادث سير أليم كان سيودي بحياتها، لتعالج بعدها حتى تماثلت الشفاء.ولدت النجمة العالمية بريتني سبيرز في الثاني من شهر ديسمبر، حيث يصادف اليوم عيد ميلادها الـ37، فهي من النجمات العالميات التي بدأن مشوارهن الفني مبكرًا عندما شاركت في مسلسل الأطفال الشهير Mickey Mouse club.ولكن مرت سبيرز بأيام صعبة وذاقت فيها مرارًا وتغيرت ملامحها بسبب الحزن مما دفعها لحلق شعرها بسبب الاكتئاب الذي أصابها بعد طلاقها من زوجها كيفين فيدرلين.وخلال هذه الفترة العصيبة اقبلت سبيرز على إدمان المخدرات والكحول وخضعت لعلاج نفسي بعدها.ومن أشهر وقائع سبيرز الشخصية هو اتهام حبيبها السابق المغني الأمريكي جاستين تيمبرليك لها بالخيانة، وقدم فيديو كليب Cry Me a River وحكى خلاله عما تعرض له من خيانة على يدها حيث استعان بموديل تشبه بريتني كثيرا في الملامح.ولأنها من نساء برج القوس وتعشق الحياة والمغامرات قررت الفنانة أن تعيش بمفردها دون أن يقيدها رجل لكي تثري جمهورها بـأروع الأدوار والأعمال الدرامية والسينمائية، لأنها النجمة نيللي كريم المصرية – الروسية التي تؤمن بالحريات وترى " النكد" لا يستطيع أن يكون رفيقًا لها ولذلك انفصلت عن زوجها دكتور التغذية الشهير هاني أبو النجا.إنها صوت لبنان الحر الذي يرج جدران المسارح إذ قررت أن تشدو بـأروع ما قدمت من أغنيات على مدار مشوارها الفني، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي التي يصادف الـ13 من شهر ديسمبر.هي صاحبة نظرة فلسفية في الحياة مثلما تتميز امرأة القوس، لا يوجد في الوطن العربي لا يعشق صوت ماجدة الرومي أو أناقتها ولباقتها في الحديث.