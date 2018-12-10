محمد صلاح ينافس على التشكيلة المثالية بدوري أبطال أوروبا لعام 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الاثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لعام 2018، بدوري أبطال أوروبا.



وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة الـ 50 لاعبًا، حيث يعد الفرعون هو اللاعب العربي الوحيد بالقائمة.



ومن المقرر أن تقوم الجماهير بالتصويت عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي "يويفا" لاختيار أفضل 11 لاعبًا.



وكان محمد صلاح قاد فريقه ليفربول الموسم الماضي، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي توج باللقب.



بينما الموسم الحالي، يحتاج الريدز للفوز على نابولي غدًا بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين لضمان التأهل إلى دور الـ 16.



وجاء باقي اللاعبين على النحو التالي:

