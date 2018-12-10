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أخبار البلد

التنمية المحلية: توصيل شبكات الصرف الصحي لـ 349 قريه في 17 محافظة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
ايمان البكش
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،انه سيتم توصيل وصلات الصرف الصحي لـ 349 قريه في 17 محافظة علي المحطات التي تستوعب عدد اكبر من الوصلات ،وذلك بالتوازي مع خطة الوزارة لتوصيل الصرف الصحي للقري بالمحافظات والتي تستهدف مد الخدمة ل 60 % من القري بالمحافظات.

واضاف ان توصيل الصرف الصحي للقري المذكورة سيتم بمشاركة الاهالي وبالمشاركة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية ، حيث تبلغ مساهماتهم في هذة الوصلات من 40 الي 60 % ، وسيتم توفير الدعم الفني ووضع المواصفات بكل محافظة طبقا لطبيعتها من قبل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

واكد شعراوي ان الباب مفتوح امام المواطنين الراغبين في المشاركة وتوصيل شبكات الصرف الصحي لهم بالتعاون مع الدولة لتسهيل الامر دون انتظار خطة الدولة.
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