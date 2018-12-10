مصرع صاحب محل وطالب فى تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم دراجتهما بخاريتين بطريق الخالدية بمركز أبشواى بالفيوم، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.



تلقى اللواء خالد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالحادث.



أثبتت التحقيقات أن الحادث وقع بسبب تصادم المتوفين بـ دراجتهما البخارية بسبب السرعة الزائدة مما أدى لاصطدامها أثناء السير وأسفر الحادث عن مصرع كل من محمد ماهر 21 سنة "طالب"، ومحمد عوض 29 سنة "صاحب محل ملابس.

