6 يناير.. تسليم 168 وحدة بالمرحلة الثانية بـ دار مصر في برج العرب

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم 6 يناير 2019، وحتى 14 يناير 2019، فى تسليم 168 وحدة سكنية (7 عمارات)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.



وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)، بموقع 1، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.