ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

6 يناير.. تسليم 168 وحدة بالمرحلة الثانية بـ دار مصر في برج العرب

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
دار مصر
دار مصر
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم 6 يناير 2019، وحتى 14 يناير 2019، فى تسليم 168 وحدة سكنية (7 عمارات)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)، بموقع 1، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطات مذهلة لم تشاهدها من قبل للأهرامات بعدسات مصور إسباني

شركة فرنسية تطرح عطرا بـ20 مليون دولار.. صور

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

3 أمراض نفسية تهدد حياة المصريين

رانيا يوسف ناعية محمود القلعاوى: الفن العربي خسر ممثلا قديرا

التعليم تكشف واقعة التنمر على الطفل يوسف بإدارة البساتين

سويلم: لقاء الأهلي وجيفار في برج العرب.. والأحمر طلب 30 ألف مشجع

مدرب الأهلي المحتمل.. بروس سيرة ذاتية قوية ومسيرة كبيرة مع 8 أندية إنجليزية

الحبيب علي الجفري: 3 أمور تلوث القلب فتجنبها لأنه محل نظر الله

المريخ السوداني في ربع نهائي كأس زايد على حساب اتحاد الجزائر.. فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو

الجيش الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟