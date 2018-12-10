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منوعات

يوسف طفل معجزة يتحدى الآلة الحاسبة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
عزة عاطف
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفل عبقري يقوم بحل مسائل رياضية معقدة في أقل من ثوان بدون آلة حاسبة، فتلقي عليه معلمته مسائل ضرب، جمع، طرح وقسمة وفي كل مرة أصعب مما قبلها بينما الطفل يقوم بحلها بنفس السرعة بحركات جسدية غريبة.

استخدم الطفل "يوسف" من ليبيا طريقة "الحساب الذهني" في حل مسائله، وقد انبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ذكائه الخارق ووصفوه بمتحدي الآلة الحاسبة والطفل المعجزة بعدما نشر الفيديو لأول مرة على صفحة "الشعاع في الرياضيات والقدرات والتحصيلي" منذ أيام.

استخدم يوسف في حل المسائل تقنية "الحساب الذهني" وهي طريقة صينية لحل المعادلات الرياضية بشكل سريع ولحظي، فيها يستخدم الأطفال أيديهم وأذهانهم لإيجاد نتيجة العمليات الحسابية المعقدة.
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