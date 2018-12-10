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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يناقش تفعيل دور مجالس الأمناء وبعض التعليمات مع مديرى الإدارات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم اجتماعا بديوان المديرية مع مديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والنوعية بحضور شريف عرابى مدير عام إدارة الشئون التنفيذية والمستشار محمد الصواف نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة.

تناول الاجتماع سبل التعاون والتكامل بين مجالس الأمناء والإدارات التعليمية ومديرى المدارس لخدمة العملية التعليمية ومعالجة السلبيات وتوضيح ونقل الصورة السليمة عن نظام التعليم الجديد لأولياء الأمور بهدف ترابط الحلقات التعليمية.

وشدد باهى خلال الاجتماع على الالتزام بقواعد الأمن رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨ وعدم دخول أي وسيلة إعلامية بكافة انواعها ( مقروءة او مسموعة او مرئية او الكترونية ) إلى المؤسسات التعليمية أو إجراء أي مقابلات أو الإدلاء بأي تصريحات بوسائل الإعلام إلا بعد الرجوع الكتابى لمكتب معالى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

كما وجه وكيل الوزارة بعدم عقد أي ندوات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو احتفالات داخل المدارس إلا بالرجوع الكتابي لإدارتى الأمن والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ومن يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأكد باهى أن هذه القرارات اتخذت نظرا لانشغال الكثير عن العملية التعليمية وتنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم بهذا الصدد، مضيفا أنه يتوجب علينا كرسل للعلم أن نتفرغ لمهمتنا السامية والعمل دوما على الارتقاء بمنظومة التعليم فى بورسعيد لما يخدم مصلحة الطالب أولا بعيدا عن تحقيق المصالح الشخصية.
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تفعيل دور مجالس الأمناء وبعض التعليمات مع مديرى الإدارات
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تفعيل دور مجالس الأمناء وبعض التعليمات مع مديرى الإدارات
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تفعيل دور مجالس الأمناء وبعض التعليمات مع مديرى الإدارات
وكيل تعليم بورسعيد يناقش تفعيل دور مجالس الأمناء وبعض التعليمات مع مديرى الإدارات
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