مستشار المفتي يوضح حكم الصلاة بالقسطرة

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه

"ممنوع على أمي التحرك من الفراش وحاليا تم تركيب قسطرة لها، هل يجوز أن تصلي وتقرأ القرآن بهذه القسطرة ؟" .





وقال "عاشور" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إنه بالطبع يجوز لها الصلاة بالقسطرة وهي على الفراش، لافتا إلى أن الصلاة لاتترك أبدا سواء في حال الصحة أو المرض.



