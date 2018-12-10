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عبد الله الجنيد: قطر تخشى من تلاشي هويتها الخليجية.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:08 م
عبدالله الجنيد
عبدالله الجنيد
محمد القاضي
قال المحلل السياسي البحريني عبدالله الجنيد، إن قطر تعاني من خوف عميق من تلاشي الهوية القطرية في المحيط الخليجي.

وأضاف "الجنيد"، فى حوار عبر فضائية "سكاي نيوز"، أن قطر تدرك أنه سوف تتلاشى في حالة تطوير أدوات الاتحاد الخليجي، مشيرا إلى أن الاتحاد الخليجي يضمن سيادتها وموقفها السياسي.

وأوضح: «نحن نفشل في التعاطي مع قطر، وأيضا نفشل في عملية الاعتراف بالهوية السياسية القطرية»، مؤكدا أهمية الاستثمار في تنمية الإحساس الهوية الخليجية.
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