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أخبار البلد

الحكومة تنفي إلغاء منصب وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصب وكلاء الوزارة بالمحافظات بداية من يناير 2019 وإسناد المهام المختصة بهم للمحافظين.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوكدةً أنها لم تقم بإلغاء منصب وكلاء الوزارة بالمحافظات وأنهم مستمرون في مناصبهم كما هم دون أي تغيير، مشددًة على أن إجراءات إلغاء منصب وكيل الوزارة تتم وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، مشيرًة إلى أن كل ما يتردد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث نوع من البلبلة بين أوساط العاملين بالوزارة.

وشددت الوزارة على أهمية منصب وكلاء الوزارة بالمحافظات ودورهم الحيوي في متابعة كافة ملفات التعليم من أجل تحديث وتطوير أداء القطاع في إطار السياسات التي تتبناها الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى التواصل مع المواطنين.

وفي النهاية ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة(0227963273).

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