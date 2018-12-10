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ديني

علي جمعة: من يصدر فتاوى شاذة مفتي ماجن

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:15 م
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن التجديد الخطاب الديني يكون بالتعليم والتربية والتدريب وليس الشذوذ العلمي.

وأضاف «جمعة» خلال كلمته في ـ«ملتقى هيئة كبار العلماء» بعنوان «الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير»، اليوم الاثنين، أنه ظهر شخص يدعى محمد أبوزيد الدمنهوري وخالف في الحدود ومعجزات الأنبياء والحجاب وأنصبة الميراث وحرمة الخمر، وزال الدمنهوري وزال أثره، وعرفنا من سيرته أن الشذوذ ماحي في جميع النواحي، وظهر بعده من أباح القبلة في الجامعة والتدخين في رمضان، وزال الجميع، ليؤكدوا أن الخروج عن الجماعة العلمية سيزول بأصحابه.

وتابع: إن المشكلة فيمن يخرجون بفتاوى غريبة أنهم يخرجون عن الجماعة العلمية، وهو أمر مذموم سواء كان في علوم الطبيعة أو الشريعة ويسمي بـ"الشذوذ" وحذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال «إِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ ومن شذَّ شذَّ في النار».

ونوه بأن البعض لا يراعي الإجماع ولا المقاصد ولا مقتضيات اللغة، فيصبح الأمر بدلًا من أن يكون تجديدًا تبديدًا، كل ذلك يذهب الدين والدنيا معًا ويهدد الأمن المجتمعي، فحينما يسير المجتمع وسقفه الشريعة ويخرج عليه أحد بأمور غريبة خارجة عن مقتضياتها نكون لسنا أمام مسألة علمية ولكن مصيبة وبلية".

ولفت إلى أن علماء الأصول سموا من خرج عن الإجماع والقواعد ولم يبال بمصالح أو مقاصد بالمفتي الماجن وذكروا أحكام هذا النوع من المفتيين، وأهمها أنه لا يفرق بين الفقه والإفتاء والقضاء، فالفقه الذي ينقل به العالم ما تعلمه من جيل لجيل والإفتاء الذي لابد فيه من إدراك النص وبذل الوسع في فهم الواقع وهذا له ضوابط جمعتها دار الإفتاء في 5 مجلدات، فالمنهج الإسلامي جعل الاجتهاد جزءًا منه، والشواذ من المفتين لايدركون والقضاء له ثلاثة أشكال إدراك الحكم وإدراك الواقع والسلطة في تغييره.


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