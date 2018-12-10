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شاهد.. الغابات العمودية سبيل ميلانو للقضاء على التلوث

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمد القاضي
عرضت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض نموذجا للأشجار العمودية في مدينة ميلانو، بإيطاليا، مشيرة إلى أن عاصمة الموضة والأزياء مدينة ميلانو الإيطالية تسعى إلى تبني طابع مبتكر يهدف إلى تعزيز أناقتها ومحاربة التلوث والفقر عبر تشييد مبانٍ تحوي العديد من الشجيرات بشرفاتها ما يشبه الغابات العمودية الصغيرة.

وذكرت "يورو نيوز"، أن السلطات الإيطالية تسعي من خلال برنامجها لزيادة عدد الأشجار في ميلانو بمقدار 30%، وهو ما سيؤدي إلى امتصاص خمسة مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون الملوث للبيئة.

وأوضحت "يورو نيوز"، أنه بالإضافة إلى الغابات العمودية وتشجير البنايات، تتبنى إيطاليا خطة طموحة، بزرع 25 ألف شجرة كل عام عبر خطوط السكك الحديدية في ميلانو، بالإضافة إلى زرع حوالي 10 مليون متر مربع من أسطح المنازل بالأشجار.

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