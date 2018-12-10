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محافظات

استئناف نشاط الصيد فى بحيرة البردويل بعد أسبوع من التوقف

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:22 م
بحيرة البردويل
بحيرة البردويل
احمد صالح
تقرر استئناف العمل ببحيرة البردويل بشمال سيناء مرة أخرى اعتبارا من غدا الثلاثاء بعد توقف لمدة أسبوع

وأكد بيان لإدارة البحيرة أنه سعيا من الإدارة لمصلحة الصيادين وذويهم تم مد موسم الصيد ببحيرة البردويل اعتبارا من باكر الثلاثاء 2018/12/11 .

ووجهت إدارة البحيرة الدعوة الصيادين للعودة لممارسة نشاطهم من جديد مع الالتزام بكافة تعليمات المسطح المائى وقانون الصيد حفاظا على المخزون السمكى".
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