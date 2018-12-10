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فيديوجراف.. نجاح ولادة أول طفل من رحم متبرعة متوفاة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
إمام رمضان
نجحت أول عملية في العالم لولادة طفل من رحم سيدة متوفاة، بعد أن تم زراعته لسيدة أخرى عقيمة، بعد أن تبرعت به السيدة قبل وفاتها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجرت سيدة برازيلية، بالغة من العمر 32 عامًا عملية زراعة رحم تبرعت به سيدة قبل وفاتها العام الماضي، في عملية وضع هي الأولى من نوعها في العالم.

ويبشر نجاح العملية بالأمل لآلاف السيدات من حول العالم، اللواتي أصبن بعيوب خلقية بالرحم تمنعهن من الإنجاب، وفقًا لما ذكرته دورية "Lancet" العلمية.
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