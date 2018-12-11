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أخبار البلد

والي: تنظيم حوار للشخصيات العامة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:15 ص
غادة والى وزير التضامن
غادة والى وزير التضامن الاجتماعى
محمد عبد المنعم
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اهناك اتفاقا وتفاهما من أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية على ضرورة الخروج بتصور ومنتج قانوني يلبي طموحات العاملين في المجتمع المدني ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع المصرى لمزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية.

وأوضحت والي، فى تصريحاتها أن أعضاء اللجنة اتفقوا على إجراء حوار مجتمعي يشمل نحو ١٠٠٠ جمعية أهلية على مستوى الجمهورية على أن تقسم الجمهورية إلى أربع مناطق جغرافية هى القاهرة الكبرى والصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية للوقوف على آراء المجتمع المدنى المصرى فى القانون فى القانون 70 ومقترحات تعديله.

وأضافت أنه سيُتم تنظيم حوار مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب وتشمل جمعيات شبابية وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الاهلى وكذلك سيتم تنظيم حوار للشخصيات العامة ورموز العمل الأهلي والخبراء وستنظم الوزارة حوارا مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية وممثليها في اللجنة ستقوم بتنفيذ تصور للاستفادة من التجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
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