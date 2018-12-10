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أخبار البلد

مصر تجدد التزامها بالارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:19 م
علم مصر يرفرف فوق
علم مصر يرفرف فوق مبنى وزارة الخارجية
محمد وديع
جددت مصر التزامها بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن هذا الالتزام نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولًا وأخيرًا، وبموجب دستورها.

وتابع البيان الذي ورد الموقع نسخة منه، أن مصر ستواصل رغم ما تواجهه من تحديات، سعيها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.

وشدد البيان على أن احتفال مصر في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عامًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لازالت سارية في عالمنا اليوم، بل إنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أي وقت مضى.

ولايزال الإعلان العالمي والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل معًا المرجعية للحقوق المتعارف عليها دوليًا، استنادًا إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة لأية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.

وأوضح البيان أن دستور 2014 جاء ليرسى أحكامًا غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المصري لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عامًا لمتحدي الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة. كما شرعت الحكومة في إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلًا عن إنشاء لجنة عليا دائمة تتولى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
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