في ختام حملة كوني قوية بجامعة عين شمس.. رانيا فريد شوقي تستنكر تركيز الفن على السلبيات.. وجمال الشاعر يطالب بصندوق لزواج الشباب.. وعبد الوهاب عزت: المرأة تمثل 55% من مجتمع الجامعة

حملة كوني قوية لاقت إعجاب الكثير من الطلاب

رسالتنا تقبل بعضنا البعض دون معوقات







وأوضح المذيع إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوي أن التحرش هو نمط تربوي ناتج عن انعدام النخوة فمن يتحرش هو ليس برجل، مشددا علي أهمية الوازع الديني والثقافي.



وطالب القس ارميا مكرم عضو الأمانة العامة لبيت العائلة بضرورة التعرف علي كيفية التعامل مع الطرف الآخر وذلك عن طريق الرجوع للأصول في القرآن والإنجيل من أجل الوصول لصيغة التعامل بين الرجل والمرأة.



وأوضحت ا. مها مروان أن المجلس القومي للمرأة قام بعدة حملات للتوعية تخاطب كافة طوائف المجتمع موضحة أن رسالة اليوم للمرأة ان تكون قوية لمجابهة المصاعب التي تواجهها في حياتها.



وأكدت جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن جامعة عين شمس أعطت نموذجا يدعو للفخر كونها أول من تبني هذه الفكرة وتنفيذها فى وقت قياسي، مشيرة إلى أن نسبة الشباب في المجتمع تبلغ حوالي 60% نصفهم من الفتيات مما يعني أنه لابد من إدماجهم في المجتمع بشكل اكبر واعطائهم الثقة لتحقيق النهوض الاقتصادي.



وفي ختام الحفل قام فريق الطلاب المتطوعين بالوحدة وحملات مناهضة العنف بتقديم عرض مسرحي محاكاة درامية لصور العنف ضد المرأة، وأعقب ذلك تكريم الضيوف والعاملين بالوحدة علي المجهود المبذول طوال فترة فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة.

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، فعاليات ختام حملة كوني قوية، التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور النجمة رانيا فريد شوقي، إسلام النواوي عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، ومقدم برنامج الموعظة الحسنة، والقس ارميا مكرم عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، والإعلامي جمال الشاعر، الدكتورة نجلاء العادلي، والسفيرة سناء عطا الله، ومها مروان من المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، الدكتور عبد الوهاب جودة استاذ علم الاجتماع واستشاري الوحدة، سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وأكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، أن جامعة عين شمس هي أول من نشر فكرة مواجهة التحرش والعنف بكل معانيه منذ إنشاء وحدة مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، موضحا أن نسبة المرأة بالجامعة حوالي 55% متنوعة بين أعضاء هيئة التدريس والطالبات و"رسالتنا هي تقبل بعضنا البعض دون أي معوقات".وأشارت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، إلى أننا اليوم نشهد ختام فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي يدعمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وكلية التجارة برئاسة الدكتور خالد قدري عميد الكلية، مضيفة أنه تم تنظيم العديد من الندوات التعريفية والتوعوية بكليات الجامعة علي مدار الايام السابقة للتعريف بأهدافها، وقد لاقت الفكرة اعجاب وترحيب من جانب الطلاب.من جانبها أكدت النجمة رانيا فريد شوقي، أن القوة هي قوة العقل التي تأتي عن طريق التجارب الحياتية، مضيفة انها عاشت لحظات صعبة، وانها تربت في بيت يحترم ويقدر المرأة مما جعلها قادرة علي التعامل مع المواقف الصعبة، مشددة علي ضرورة استمداد القوة من النشأة والبيئة.وعن الدور التوعوي للفن أشارت إلى أن هناك الكثير من القامات الفنية النسائية مثل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وغيرها، الذين قدموا الكثير من الأدوار التي اثرت ايجابيا في المجتمع سابقا مستنكرة القاء الضوء حاليا علي السلبيات فقط في الكثير من الاعمال الفنية بدون طرح حلول مؤكدة أن الفن الحقيقي يبقي في الذاكرة.وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي عضو المجلس القومي للمرأة أنه لا يمكن الوصول للمرأة لمكانة جيدة في المجتمع إلا بمساندة الرجل، مضيفة أنه هناك 18 جامعة مصرية أنشئت وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة معربة عن أملها أن تنتشر هذه الوحدات في جميع الجامعات.ومن جانبه أوضح الإعلامي جمال الشاعر أن الإعلام عليه أن يصنع جو من السلام الإجتماعي وطمأنة لأطرافه لأننا لسنا في صراع مضيفا أن الخطر الأكبر علي المجتمع هو تآكل الطبقة الوسطى ، مطالبا الإعلام بعدم المبالغة في تصوير القصور أو العشوائيات في الدراما وتقديم الحلول وتقويم المشاكل التي تواجهه ، مؤكدا ان الاحباط هو اكبر متحرش وهو الخطر الأكبر الذي يحيط بالمجتمع.