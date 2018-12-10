رئيس جامعة المنصورة يلتقي مجلس اتحاد الطلاب الجديد لاستعراض خطة الأنشطة الطلابية

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين اجتماعا مع مجلس اتحاد الطلاب الجديد لعام 2018 – 2019 م وهو الاجتماع الأول بعد انتخاب وتزكية أعضاء مجلس الاتحاد الجديد بحضور محمد عبد اللطيف الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب ، عمرو مخيمر رئيس اتحاد الطلاب ، بهاء أبو العنين نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد المكون من أمناء اللجان الثقافية، الفنية، العلمية، الاجتماعية، الأسر، الرياضية، الجوالة كما حضر الاجتماع رؤساء اتحاد الكليات المختلفة وعددهم 18 كلية وفى بداية اللقاء هنأ أعضاء مجلس الاتحاد رئيس الجامعة بقرار تكليفه برئاسة الجامعة متمنين له دوام التوفيق والارتقاء بشأن الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة خلال كلمته أن انتخاب مجلس الاتحاد الجديد تم بشكل ديمقراطي وبحرية تامة ومن تم تزكيته، فهو اختيار زملائهم لهم، مشيرا إلى دعم الجامعة لأنشطة لاتحاد الطلاب واهتمام الدولة بالشباب، كما شدد على ضرورة المشاركة الفعالة للأنشطة الطلابية للاتحاد، والعمل على اكتشاف المواهب وصقل المهارات لإظهار روح التنافس والإبداع.



كما نوه إلى إعلان وزارة الاتصالات لمسابقة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول قيمة الجائزة مليون جنيه للفريق الفائز مشيرا إلى أن الجامعة تدعم الطلاب الغير قادرين على مستوى الكليات المختلفة ودعم اسطوانات الكتب الدراسية.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة العامة للنشاط الطلابي خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى عمل خطة استراتيجية لخريطة الأنشطة الطلابية واستعرض أعضاء اللجان خطة الأنشطة الرئيسية المزمع عقدها ومنها: تنظيم الدورة الارشادية الخامسة لجوالات الجامعات ، مهرجان الأسر الطلابية ، محاكاة مؤتمر الشباب ، الملتقى الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة.