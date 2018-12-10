محافظ الإسماعيلية: إنشاء 3 مشروعات جديدة بتكلفة 20 مليونا و660 ألف دولار

أعلن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، عن موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية في مدينة الإسماعيلية على إنشاء 3 مشروعات جديدة في المنطقة بتكلفة تبلغ 20 مليونا و ٦٦٠ ألف دولار.



وأوضح عثمان، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه المشروعات تشمل مشروع تخزين خدميا يقدم كافة الخدمات اللوجيستية تصل تكلفته الاستثمارية إلى 660 ألف دولار ويقام على مساحة 1000 متر مربع ومشروعا آخر لتصنيع الملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية قدرها 10 ملايين دولار ويوفر ما يزيد عن ثلاثة آلاف فرصة عمل جديدة ومشروعا للخدمات البترولية بتكلفة استثمارية قدرها عشرة ملايين دولار ويوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء المحافظة.



وخلال الاجتماع تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية لباقي المنطقة لاستيعاب التوسعات المستقبلية وزيادة حجم الاستثمارات المتوقعة وسبل دفع عجلة العمل بها.



وأكد أنه تمت الموافقة على عدد من طلبات المستثمرين بزيادة المساحات المخصصة لبعض المشروعات القائمة نظرا لتوسعاتها والموافقة على إضافة أنشطة جديدة واعتماد زيادات التكاليف الاستثمارية للبعض الآخر.



وشدد على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع أصحاب المشروعات الاستثمارية الجادة وخاصة المشروعات التنموية وتشجيع أى مستثمر جاد وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات التي تساهم في إحداث التنمية الحقيقية على الأرض علاوة على كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.