تنفيذ 22 طريقا وكوبري خلال العام الجاري 2018 / 2019 بالشرقية

أكد المهندس محمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالشرقية، أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2018 / 2019 بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددها 13 مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و٦٣٠ مليون جنيه تقريبًا لتوفير طرق ممهدة وتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين.



كما أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق بالشرقية أنه جار تنفيذ 9 طرق خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019 بتكلفة إجمالية تبلغ 251 مليون جنيه بنطاق المحافظة .



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من عملية إستكمال رصف طريق "رمسيس / ترعة السلام" القطاع الأول ، القطاع الثاني بطول 22 كم وبتكلفة تبلغ 64 مليون جنيه بمركز الحسينية لدخوله الخدمة ، وعملية رصف الإخيوة / سماكين الشرق / أبوسعفان مركز الحسينية بطول 5 كم التكلفة 5.8 مليون جنيه عملية رصف طريق أبو شلبى / مفارق أبو نصار بطول 4 كم التكلفة 21.6 مليون جنيه.