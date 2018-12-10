محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أهمية المشروعات الإنتاجية في دفع عجلة التنمية بالمحافظة وخاصة مشروع الثروة الحيوانية، لافتًا إلي ضرورة توفير الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع والتوسع في عمليات الإنتاج لتوفير اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان لتحقيق التوازن في الأسعار والحد من ارتفاعها خاصة مع زيادة الطلب عليها.



وقال المحافظ إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا وتوفر كامل الدعم لتنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاجية وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع الثروة الحيوانية بما يدعم الناتج القومي ويخدم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم مطالبًا بضرورة متابعة محطات الثروة الحيوانية المنتشرة بكافة مراكز المحافظة ووضع خطة عمل لها ودراسة تطويرها لتلبية احتياجات السوق المحلي والمواطنين.



وكان المحافظ قد كلف المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بتفقد مشروعات الثروة الحيوانية، حيث قام اليوم بتفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية بني سند التابعة لمركز منفلوط للوقوف على أقسام المزرعة وخطة العمل بها، مؤكدًا أن المحافظ يولي أهمية خاصة لمشروع الثروة الحيوانية وذلك بعدما ساهم المشروع خلال الفترة الماضية في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم من خلال طرح لحوم بلدية من مشروع الثروة الحيوانية في جميع أسواق مدينة أسيوط ومراكز المحافظة، مشددًا على أهمية النظافة الدورية وتقديم أفضل الخدمات البيطرية من حيث الفحوص والتطعيمات للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، كما تم تفقد الوحدة المحلية بني عديات ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين وخطوط السير ومراجعة ملفات التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة والنظافة.