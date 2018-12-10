محافظ الغربية يشهد دورة البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة ..صور

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية فعاليات الدورة التدريبية التى أقامها البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة تحت عنوان (التأثير البيئي – أسس ومفاهيم إدارة المخلفات الصلبة) حيث تناولت الدورة تحديد الآثار البيئية المترتبة على الإدارة السيئة للنفايات والقمامة على صحة الإنسان.



وكذلك مفاهيم ومصطلحات نظم إدارة المخلفات الصلبة وتصنيفها وإدارتها من البداية للنهاية كما ركزت الدورة على المخلفات منذ القدم وتغيير منهجية نظام المخلفات الصلبة وتجنب تولد تلك المخلفات من الأساس وكذلك تقليل المخلفات ثم إعادة إستخدامها ثم إعادة تدويرها ثم المعالجة ثم إستعادة الطاقة ثم الدفن كحل أخير.



وقد شارك فى هذه الدورة عدد من رؤساء مراكز المدن ومديرى إدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة .. كما حاضر فيها أ.د أحمد شومان نائب رئيس فريق العمل للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدكتور عبد الله الأتربى إستشاري البرنامج والسيدة لورنا هيل من جنوب أفريقيا .. وتهدف هذه الدورة إلى ثقل مهارات مديرى إدارات المخلفات الصلبة بالمحافظة للتعامل الأمن والسليم مع المخلفات الصلبة والاستفادة القصوى منها.