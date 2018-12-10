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عمرو عمار: خريطة الدول العظمي ستتغير في 2045 ومصر غنية بالسليكون.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، أن الدول التي تمتلك خامات مثل السليكون والبلوتونيوم ستكون دولا عظمى جديدة في عام 2045.

وأضاف عمار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على «صدى البلد»، أن حجم استهلاك الغاز والنفط في الأسواق العالمية سينخفض لصالح الطاقة المتجددة.

وتابع عمرو عمار، أن شكل القوى العظمى سيتغير في عام 2045 ومن يمتلك الموارد والخامات المعدنية التي تدخل فى إنتاج تصنيع الطاقة المتجددة، كاشفا أنه ستظهر منظمة شبيهة بمنظمة أوبك المعنية بتحديد أسعار وحجم الإنتاج النفط، وستكون معنية بتنظيم شئون الطاقة المتجددة، يتحكم فيها دول غنية بالموارد الجديدة وغير موجودة على الخريطة مثل استراليا وفنزويلا وعدد من الدول الإفريقية.

وأكد عمرو عمار أن مصر غنية بالسليكون من خلال توطين التكنولوجيا الصينية في كفر الشيخ بخط إنتاج سيتم تفعيله العام المقبل، مع توطين التكنولوجيا الاسترالية من خلال فصل الرمال، وكان في السابق يتم بيع طن الرمال بنحو 10 دولارات ويتم استيراده مقابل 125 دولارا.
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