باحث جيوسياسي: السيطرة على مصادر الطاقة ستعيد تشكيل خريطة العالم .. فيديو

قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن شكل العالم سيتغير بالكامل في عام 2045، فالحروب العالمية الأولى والثانية والباردة والحروب الاستعمارية كانت من أجل استغلال النفط والغاز.



وأضاف عمار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على «صدى البلد»، أن طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف بالبحر الأحمر خلال أيام تعنى زيادة الموارد الطبيعية في مصر.



وتابع عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، أن الطاقة المتجددة ستحدد خريطة الطاقة في عام 2045 وبالتالي استهلاك الغاز النفط في الأسواق العالمية سينخفض مع تغيير شكل القوى العظمى ومن يمتلك الموارد والخامات التي يصنع من خلالها الطاقة المتجددة سينضم للدول العظمى.