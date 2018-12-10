وفد كنسي بقليوب يقدم الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه للكنيسة

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم وفدا كنسيا من كنيسة قليوب البلد، وذلك لتقديم الشكر على جهوده بالمدينة ودعمه الدائم للكنيسة، حيث تم رصف شارع الكنيسة ببلاط الإنتر لوك، وتطهير الشوارع المحيطة بها من الإشغالات وتجميل المدخل الرئيسي لها.



يذكر أن محافظ القليوبية قام منذ عدة أسابيع بزيارة مفاجئة لمدينة قليوب وتفقد خلالها الكنيسة، وقام بأداء واجب العزاء في وفاة أحد المواطنين المسيحيين، وأمر برصف شارع الكنيسة وتجميله ليظهر بالشكل اللائق لها.



ومن جانبه أعرب المحافظ عن خالص سعادته بالزيارة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة لمواطني المحافظة، والعمل على تجميل شوارعها ورصف الطرق حسب الإمكانات المتاحة.

