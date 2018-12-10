قرعة علنية لتشغيل 10 سيارات لنقل الركاب بمدينة أسيوط الجديدة

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن تشغيل 10 سيارات ميكروباص لنقل الركاب داخل وخارج مدينة أسيوط الجديدة وذلك خلال شهرين من اليوم "الاثنين" عقب إنهاء التراخيص والإجراءات ومراجعة استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك بالتنسيق مع جهاز أسيوط الجديدة وإدارة المرور بالمحافظة مشيرًا إلى إجراء قرعة بجهاز مدينة أسيوط الجديدة لإختيار الأسماء من بين المتقدمين للحصول على التراخيص مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمناطق والمدن الجديدة وتوفير كافة الخدمات بها.



كان المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط قد شهد اليوم "الاثنين" إجراء قرعة علنية بإحدى قاعات مبنى جهاز أسيوط الجديدة لاختيار تشغيل 10 سيارات ميكروباص سعة 14 راكبا للربط بين موقف الأزهر بمدينة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة والعمل كـ (سرفيس) داخل مدينة أسيوط الجديدة بناءًا على تكليف من اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ وذلك بحضور المهندس أحمد ابراهيم رئيس جهاز أسيوط الجديدة ، والمهندسة جيهان عمار نائب رئيس جهاز أسيوط الجديدة ، وخيري سليمان مدير إدارة المواقف بالمحافظة وعدد من مسئولي جهاز أسيوط الجديدة وأصحاب السيارات المتقدمين للقرعة.



وقال نائب المحافظ أن إجمالي عدد المتقدمين وصل إلى 92 متقدم للحصول على ترخيص 10 سيارات ميكروباص للعمل بين مدينة أسيوط وموقف الأزهر بمدينة أسيوط وسيارتين كـ (سرفيس) داخل أسيوط الجديدة وذلك عقب الإعلان عن تلقى طلبات الحصول على التراخيص خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي وحتى 8 نوفمبر الماضي طبقًا للشروط المحددة لذلك موضحًا إنه عقب إجراء القرعة تم إرسال أسماء الفائزين الأساسي والاحتياطي إلى إدارة المرور لمراجعة استيفاء الاشتراطات اللازمة على أن يتم إنهاء إجراءات التراخيص والبدء في تشغيل السيارات خلال 60 يوم من اليوم.



وأضاف المهندس عمرو عبدالعال إن إجراء القرعة لإختيار تشغيل تلك السيارات جاء بناءًا على رؤية وموافقة من اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الجديدة خاصة مدينة أسيوط وتوفير الخدمات المناسبة لقاطنيها والعاملين بها حيث أن تشغيل سيارات الأجرة سيسهل من الحركة والإنتقال من وإلى مدينة أسيوط الجديدة ومدينة أسيوط وهو ما يساعد في جذب السكان والإنتقال إلى السكن في المدينة الجديدة التي عانت الكثير من نقص عدد من الخدمات خلال الفترة الماضية موضحًا أن المدينة الواعدة تعتبر مستقبل محافظة أسيوط في التوسع العمراني والسكني وتحد من الزحف العمراني على الرقعة الزراعية والتكدس السكاني بمدينة أسيوط.



وأوضح المهندس أحمد ابراهيم رئيس جهاز أسيوط الجديدة إنه تم اختيار 10سيارات ميكروباص بحيث تكون 8 سيارات منهم للنقل الخارجي للربط بين مدينة أسيوط الجديدة وموقف سيارات الأزهر ، وسيارتين للنقل الداخلي للربط والانتقال بين أحياء مدينة أسيوط الجديدة وذلك من بين 92 متقدم ( 87 للنقل الخارجي و 5 للنقل الداخلي) مشيرًا إلى اختيار قائمة احتياطية من المتقدمين لكلا من النقل الخارجي بواقع 12 اسم والنقل الداخلي بواقع 3 أسماء آخرى على أن يتم الأخذ منهم حسب أسبقية ترتيب السحب في حالة عدم اتمام إجراءات الترخيص واستيفاء الاشتراطات اللازمة او مخالفة أي من شروط الترخيص من أسماء القائمة الأساسية التي تم اختيارها.



