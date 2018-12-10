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الشباب والرياضة بالغربية تطلق ماراثون رياضيا ضمن فعاليات معا ضد العنف

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:41 م
ماراثون رياضي ضمن
ماراثون رياضي ضمن فعاليات معا ضد العنف
أحمد على
شاركت مديرية الشباب والرياضة "الإدارة العامة للشباب" اليوم الاثنين، بتنظيم ماراثون رياضي للشباب والفتيات بمشاركة 350 شابا وفتاه أعضاء أندية الفتاة والتطوع بمراكز شباب المحافظة لمناهضة العنف ضد المرأه ضمن فعاليات الحملة القومية معا ضد العنف التي تم تنفيذها على مدار 16 يوما في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر بمراكز شباب المحافظة.

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية.

شارك ضمن فعاليات الماراثون محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعلى الراعي وكيل المديرية للشباب، الدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة، ومحمد جوده مدير عام إدارة الشباب،الأستاذ محمود الدهراوي مدير الشئون القانونية، الدكتور محمد سعفان مدير عام إدارة الطلائع، شويكار الخطيب مدير عام الرياضة، مصطفى طعيمة مدير العلاقات العامه والإعلام، ومديرو الإدارة الفرعية المشاركين ضمن فعاليات الماراثون.

انطلقت فعاليات الماراثون ابتداء من نادي المعلمين بطنطا حتى ديوان عام المحافظة.

عبر الشباب المشاركين عن اعتزازهم بالمشاركة بالحملة القومية لمناهضة العنف ضد المرأه بالتيشيرتات البرتقالية"لنجعل العالم برتقاليا"، تعزيزا للدور الرئيسي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية المستدامة لمصر 2030 وتمكينها من خلال أربعة أدوار استراتيجية"التمكين السياسي ،الاجتماعي، الاقتصادي،الحماية"
الشباب والرياضة بالغربية تطلق ماراثون رياضيا ضمن فعاليات معا ضد العنف
الشباب والرياضة بالغربية تطلق ماراثون رياضيا ضمن فعاليات معا ضد العنف
الشباب والرياضة بالغربية تطلق ماراثون رياضيا ضمن فعاليات معا ضد العنف
الشباب والرياضة بالغربية تطلق ماراثون رياضيا ضمن فعاليات معا ضد العنف
الشباب والرياضة بالغربية تطلق ماراثون رياضيا ضمن فعاليات معا ضد العنف
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