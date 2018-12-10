رئيسة الوزراء البريطانية: إرجاء التصويت على اتفاق بريكست الذي كان مقررا غدا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إرجاء التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي كان من المقرر إجراؤه داخل مجلس العموم البريطاني غدا الثلاثاء.



وأوضحت ماي - خلال كلمة ألقتها أمام مجلس العموم البريطاني اليوم ونقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية - "سيتم التصويت على رفض بريكست في حال إجراء التصويت عليه غدا".



يذكر أن النواب البريطانيون داخل مجلس العموم البريطاني يشهدون انقساما واسعا بسبب رفض الكثير منهم لبنود الاتفاق.