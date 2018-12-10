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رياضة

نيجيريا تتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية برباعية أمام تنزانيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
يسرى غازى
فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، المقامة في مدينة شرم الشيخ ليتأهل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتذيل المنتخب التنزاني المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتنافس المنتخب السنغالي صاحب الأربع نقاط مع المنتخب الليبي صاحب الثلاث نقاط على البطاقة الثانية في المجموعة.

سجل أهداف المنتخب النيجيري عزيز أبو وايمانويل اوفوري وايمانويل ايجيكا وادميس تايو، وسجل لتنزانيا يحيى تيمبو وجاري جوما.
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