خبير إلكتروني يكشف حقيقة رسائل تعذر الوصول للخادم على فيسبوك.. فيديو

علق محمد جمال، خبير تسويق إلكتروني، عن انتشار رسائل النكز والملصقات وتعذر الوصول للخادم خوفا من غلق حسابات الفيسبوك، قائلا: «هذه الرسالة ليس لها أساس من الصحة».



وأضاف "جمال"، خلال استضافته عبر فضائية "الحدث اليوم"،: «الرسالة دي عبارة عن إن حد كان بيلعب أو حد كان عايز يلعب مع الناس، واخترع الرسالة وكتبها بالطريقة المنتشرة علي الفيس بوك».



وأوضح خبير تسويق إلكتروني، أن هناك نوعا من هذه الرسائل يستخدم لتجميع البيانات، ولكن الرسائل المنتشرة خلال هذه الأيام تعتبر لمجرد اللعب فقط.