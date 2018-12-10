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شيماء السباعى تعلن بدء الموسم الثانى من برنامج مواهب مصر.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:53 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أعلنت الإعلامية شيماء السباعى، إستكمال برنامج مواهب مصر للموسم الثانى، لاكتشاف مواهب ذوى القدرات الخاصة من خلال السوشيال ميديا.

ومن جانبها، قالت السباعى، فى برومو الموسم الثانى من برامج "مواهب مصر" ،:" كلنا عايشين عشان نساعد بعض ونعطى بعض فرص للأمل والحياة.

وتابعت:"علشان أنا مؤمنة بيهم قررت برنامج مواهب مصر كأول مسابقة على السوشيال ميديا لإكتشاف مواهب أصحاب القدرات الخاصة".
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