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الأطباء: قدمنا مشروع قانون كادر المهن الطبية ولكن دون جدوي .. ونوافق على التفرغ الوظيفي بشرط توفير أجر عادل

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:59 ص
صدى البلد
محمد غالي
  • الأطباء: حالتنا المالية غير ميسرة كما يعتقد الناس.. ونرغب في راتب عادل
  • نسترشد بالحالة المادية للهيئات المتفرغ لها موظفوها

مقترح تحت قبة البرلمان يفيد بعدم دمج الأطباء بين العمل الحكومي والخاص والمطالبة بالتفرغ الوظيفي لرفع كفائة الخدمة الطبية أو الاختيار بينهم، ويري الأطباء أنه لا توجد مشكلة في التفرغ بشرط توفير أجر عادل ورفع قيمة بدل العدوي وتحسين الخدمة العلاجية بالمستشفايات بتوافر الإمكانيات. 

في البداية، قال الدكتور راجح السياجي مقرر لجنة الشباب والتكليف عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه تم تقديم مقترح تفرغ الأطباء من قبل النقابة العامة للاطباء ضمن مشروع قانون الكادر، مضيفا أنه لا توجد مشكلة في تفرغ الطبيب وعدم جمعه بين العمل الخاص والحكومي.

وأكد السياجي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب توفير أجر عادل يضمن حياة كريمة للأطباء، مضيفا أنه يجب الاسترشاد بموظفي الدولة ذات التفرغ الوظفي من الناحية المادية.

وأوضح مقرر لجنة الشباب، أنه يجب النظر أيضا إلى بدل العدوى المتدني الذي يتقاضاه الأطباء حوالي 19 جنيها، مشير إلى أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وأوضح عضو المجلس، أن الحالة المالية للأطباء غير ميسرة كما يتوقع الناس، وأنهم يرغبون في الاستقرار ولكن براتب عادل.

وفي ذات السياق، قال الدكتور سمير التوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إنه يوجد مقترح لمجلس النواب بمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص، مضيفًا أنه مقترح جيد ولكن بشرط توفير أجر عادل يكفي الطبيب للعيش حياة كريمة مقابل التفرغ.

وأكد "التوني"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الأجر العادل للتفرغ الوظيفي، يجب أن نسترشد بموظفي الهيئات القضائية أو الجيش أو الشرطة، والهيئات التي لا تسمح بأن يعمل موظفوها بأماكن أخرى. 

وأوضح أن الأطباء يعانون عدم الاستقرار في الحياة المادية لأن معظمهم لا يتقاضى المبالغ الضخمة أو يمتلكون مستشفايات أو عيادات صحية خاصة، مضيفا أن المقترح يوفر الاستقرار الأطباء ويرحمهم من العناء بين الطرفين.

وأضاف أنه يوجد عدد كبير من الأطباء عزف عن العمل الحكومي بسبب ضعف الرواتب، مضيفا أن الخدمة الطبية تخسر الكوادر المهنية الطبية.

وفي نفس السياق، قال طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة، إنه لا توجد مشكلة في تفرغ الطبيب وعدم جمعه بين العمل الخاص والحكومي، مضيفا أنه يجب توافر عدة شروط وأولها زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوى، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وأكد عضو مجلس الأطباء، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يوافق على مقترح عدم إجماع الأطباء بين العمل الخاص والحكومي واختيار واحد منهم، مضيفا أنه يوجد أعداد كبيرة من الأطباء تلجأ إلى السفر إلى الخارج، لضعف المرتبات المحلية وسوء التعامل معهم.

وأوضح كامل، أن معظم الأطباء لا تسير الأمور المادية معهم بشكل جيد كما يتوقع البعض، مضيفا أن الأطباء يرغبون في الاستقرار، ولكن براتب عادل.

وأضاف مقرر لجنة آداب المهنة، ان الراتب العادل يستطيع أن يحددها خبراء الاقتصاد واللجان المسؤولة عن تحقيق راتب عادل لموظف متفرغ، مضيفا أن الجهات القضائية والجيش والشرطة متفرغون للعمل في مجالهم ونسترشد بالحالة المادية لهم.

ويذكر أنه يوجد مقترح تحت قبة البرلمان بشأن منع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والخاص، وأن الهدف من هو منح الطبيب الحرية في اختيار المكان الذي يعمل به سواء حكوميا أو خاصا دون الجمع بين الجانبين في نفس الوقت.
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