الديهي: البطاطس وصلت لـ4 جنيهات ولم يتحدث أحد ممن أثاروا الناس.. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي على تقرير بلومبرج "مصر تحقق أكبر تراجع للتضخم"، مازحا "الضابط اللى بيلقني الكلام بيقولي "البطاطس" وصلت لـ4 جنيه ولا حد اتكلم أن سعرها نزل"، فى إشارة إلى أزمة البطاطس خلال الفترة الماضية.



وأضاف الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن تى فى" أن هناك نداءات كثيرة لغلاء البطاطس فى الأشهر الماضية، وكأنها توقفت مسيرة مصر على هذه المشكلة وتفاجأنا بتفاعل وسائل التواصل الاجتماعى مع هذه المشكلة حينها.



وتابع الديهي أن متوسط أسعار البطاطس من 4 إلى 6 جنيهات وإنه يتعجب ممن أثاروا مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس فى الفترة الماضية، بينما لم يتحدثوا عن انخفاضها فى الوقت الحالي قائلا "بيتكلموا فقط لما يكونوا عاوزين يقلبوا الدنيا".

