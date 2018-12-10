لا اتفاق واضح بشأن لقاء بوتين ونتنياهو ووفد من الجيش الإسرائيلي إلى موسكو



وكان الكرملين ذكر السبت الماضي أنه بمبادرة من الجانب الإسرائيلي جرى اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء قريب بينهما.



في غضون ذلك، قالت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن وفدا من الجيش الإسرائيلي سيصل غدا الثلاثاء إلى موسكو لإطلاع نظرائه في الجيش الروسي على الحملة العسكرية، التي بدأها الجيش الإسرائيلي تحت مسمى"درع الشمال"، لكشف وتدمير أنفاق تقول إسرائيل إن تنظيم "حزب الله" اللبناني حفرها على طول الحدود مع لبنان.



ونقلت "سبوتنيك" اليوم الاثنين عن بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قوله: "متابعة للاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستغادر ظهر غد الثلاثاء إلى موسكو بعثة عسكرية تضم عددا من الضباط الكبار في الجيش الإسرائيلي برئاسة رئيس هيئة العمليات الميجر جنرال أهارون حليڤا".



وأضاف ادرعي: "سيلتقي أعضاء البعثة خلال زيارتهم، التي ستستغرق يومًا واحدا، مع نظرائهم في الجيش الروسي لاطلاعهم على حملة درع الشمال ومواضيع عملياتية أخرى".

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة بشأن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين "اتفقا على عقد اللقاء، ولكن لا توجد حتى الآن اتفاقات واضحة حول هذا الشأن"، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد موعد يتوافق مع أجندة عمل الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.وأضاف بيسكوف: "بوتين ونتنياهو اتفقا على تحديد موعد اللقاء بينهما عبر القنوات الدبلوماسية من خلال مساعديهما".