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شعبة مواد البناء: أسعار طن الحديد فى مصر أعلى من السعر العالمى.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الحديد في مصر ترتفع عن الأسعار العالمية بمقدار ألف جنيه للطن الواحد.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أسعار الحديد العالمية لا تتعدي 500 دولار للطن الواحد بما يعادل 9 آلاف جنيه مصري.

وأشار إلي أن هناك مصانع للحديد خفضت 200 جنيه في الأقطار التي تبدأ من 16مل وحتي الـ32 مل، وهي الأقطار قليلة الاستخدام، التي تستخدم في الكباري والمشروعات الكبري، مرجعا سبب ذلك إلي أن هذه المصانع لديها مخزون كبير من الحديد.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن المصانع الصغيرة عالية التكلفة في مصر تبيع طن الحديد بـ 11350 جنيها، والمصانع الكبيرة تبيع طن الحديد أعلي من 12 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، معقبا: «المصانع الكبيرة هي التي خفضت علشان تقدر تصرف المخزون بتاعها».
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