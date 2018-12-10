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فن

إيناس عبد الدايم تطلق اسم السيد راضي على مسرح العائم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أصدرت د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارًا بإطلاق اسم المخرج الراحل السيد راضي، على المسرح العائم بالمنيل، بمناسبة إعادة تشغيله في فبراير المقبل.

ومن المقرر إعادة تشغيل مسرحي العرائس والطليعة خلال يناير المقبل يتبعهما العائم فى فبراير 2019 .

وعقدت د.إيناس اجتماعًا مع الفنان إسماعيل مختار"رئيس البيت الفني للمسرح واللواء رشدي عامر مسئول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، لاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بأعمال الصيانة والتطوير بمسارح العرائس والطليعة قبل افتتاحهما، ووضع حلولًا نهائية لجميع العقبات استعدادًا للافتتاح.

يشار إلى أن مسارح العرائس، والطليعة والعائم توقفت عن استضافة العروض بسبب أعمال التجديد والتطوير التى أوشكت على الانتهاء وتم تزويدها بعدد من أحدث التقنيات الفنية إلى جانب تجهيزات تناسب ذوى القدرات الخاصة.
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