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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: الدولة عليها العمل على إصدار تشريعات قوية للحفاظ على الأراضي الزراعية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:25 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أنه يجب على الدولة العمل على إصدار التشريعات التي تحافظ على الأرض الزراعية وتغليظ العقوبات لحالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن على قيادات الزراعة استنباط أساليب جديدة فى الري مثل استخدام الري بالتنقيط أو الرش بدلا من الري بالغمر من أجل الحفاظ على المياه.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أنه على الرغم من قلة حالات التعدي مقارنة بالأعوام الماضية إلا أنه يجب على قطاع الخدمات والمتابعة تقوم بمتابعة الأحواض والأراضي الزراعية في كافة المحافظات والقرى لمتابعة وحصر حالات التعديات.
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