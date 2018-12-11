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محافظات

وكيل صحة الشرقية يستعرض موقف المشروعات الجاري تنفيذها

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة والمعوقات التي تواجهها و توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها مؤكدًا علي ضرورة الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المتقاعسة عن التنفيذ وذلك لسرعة الانتهاء منها طبقًا للمواعيد المحددة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في التنفيذ.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة ( 20 مليون جنيه ) و دخولها مرحلة التشغيل التجريبي استعدادا لدخولها الخدمة الفعلية لخدمة أهالي المدينة والمراكز المجاورة لها.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة موقف تنفيذ أعمال مستشفى بلبيس المركزي بتكلفة ( 30 مليون جنيه ) و انشاء مستشفي كبد ههيا بتكلفة ( 130 مليون جنيه ) توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بتكلفة (70 مليون جنيه) بمدينة الزقازيق مشيرًا إلي أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز عدد 13 وحدة صحية ومركز طبي بالتنسيق بين مديرية الصحة و هيئة الأبنية التعليمية بمختلف مراكز المحافظة.
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