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محافظات

مراحل سيناريو تنفيذ عملية صقر 38 بالأقصر .. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:20 م
المستشار مصطفي ألهم
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر
شمس يونس
شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي أولى مراحل تنفيذ سيناريو العملية " صقر 38 " لمواجهة السيول ومجابهة الأزمات والكوارث في بعض المدن والمراكز بمحافظة الأقصر بحضور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر واللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر وكافة المديريات والجهات المعنية.

بدأ السيناريو الذي يستمر تنفيذه لمدة 3 أيام بعرض مشترك بين كافة الأجهزة المعنية لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة وإبراز خطط كل جهة واستعدادتها لمواجهة المخاطر عبر سيناريوهات الأزمة التي تتضمن تأثر محافظة الأقصر بأمطار غزيرة تصل لدرجة السيول وحدوث أزمات وكوارث ببعض المدن والمراكز تؤدي لوقوع خسائر في " الأرواح – المنشآت – المرافق – المباني – الطرق ".

واستهدف اليوم الأول استعراض امكانيات كل جهة ومقوماتها والأدوات الخاصة بها في مواجهة الكوارث بالإضافة إلى قياس مدى قدرة الاستعداد للتجربة وتدريب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث مع إنشاء معسكر إيواء عاجل بإمكانيات المحافظة.

وتختبر التجربة قدرة الجهات على التعامل مع الخسائر من خلال السيناريوهات الموضوعة كما يضمن السيناريو إعداد تقارير ومتابعة فورية لكافة المواقف من جميع الجهات المعنية والمشاركة في التجربة والتي تشمل المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز وكذلك الأجهزة التنفيذية.

وشهد قائد قوات الدفاع الشعبي جاهزية العرض الذي قدمه مسئولو الأجهزة المعنية بديوان عام محافظة الأقصر والخاص بالحد من آثار الأزمات والكوارث، واستعراض كل الإجراءات العاجلة منها والآجلة ودفع مصاريف الإعاشة اليومية لكل فرد من أفراد الأسرة، والعمل على توفير الاستقرار النفسي لها وصرف المساعدات المالية في حالات الوفاة والإصابة والتعويضات المالية في خسائر الممتلكات.

وأشاد قائد قوات الدفاع الشعبي بالجهود المبذولة من قبل إدارة مواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر بقيادة محسن الشامي ضمن خطة السيناريوهات الموضوعة لاختبار قدرات الأجهزة التنفيذية كما أبدى بعض الملاحظات لبعض الجهات المعنية لتحسين الأداء وتلافي آية عوائق محتملة.

وشدد محافظ الأقصر على أهمية إجراء مثل هذه التجارب مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة معربا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والأجهزة الأمنية والتنفيذية لدرء أي مخاطر أو كوارث وأزمات قد تواجه البلاد .

وفي نهاية العرض تم تبادل الدروع بين محافظ الأقصر وقائد قوات الدفاع الشعبي.
مراحل سيناريو تنفيذ عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
مراحل سيناريو تنفيذ عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
مراحل سيناريو تنفيذ عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
مراحل سيناريو تنفيذ عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
مراحل سيناريو تنفيذ عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
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