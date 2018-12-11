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محافظات

وفد نقابة الصيادلة ببني سويف في زيارة لصيدلة النهضة.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
نظمت كلية الصيدلة بجامعة النهضة شرق النيل ببني سويف ، يومًا علميًا للصيدلة الإكلينيكية والتحاليل الطبية ، تحت عنوان "صحتك أمانة"، في إطار فعاليات الأنشطة العلمية للكلية، وتحت رعاية المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حمدي عبد الرحمن، عميد كلية الصيدلة بالجامعة ، والدكتور محمد صادق، وكيل الكلية للدراسات العليا.

تضمن اللقاء محاضرة علمية عن مركز المعلومات الدوائية ألقتها الدكتورة هيام محمد عبد العليم، مدير وحدة الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى جامعة بنى سويف ومدير مركز المعلومات الدوائية بها، كما تم تقديم محاضرة أخرى عن الباثولوجيا الإكلينيكية ألقاها الدكتورة رحاب محمد عبد الكريم، والدكتورة نسرين مصطفى كامل، مدرسي الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب جامعة بني سويف، وكذلك تضمن اليوم نموذج لمحاكاة دور الصيدلي الإكلينيكي كمصدر للمعلومات عن الأمراض المختلفة وطرق علاجها.

جاء ذلك بحضور نخبة من الأطراف المجتمعية وأعضاء نقابة الصيادلة بالمحافظة منهم الدكتور أسامة الجندي أمين عام النقابة الأسبق والدكتور محمد معبد، عميد كلية التمريض، الدكتور جمال ميشيل ذكي، استشارى النساء والتوليد، الدكتور أحمد حمدى أبو خضرة، استشارى جودة طبية، والدكتور نشأت عبد العزيز، أستاذ بكلية الزراعة، الدكتور طارق صفوت، رئيس قسم الجراحة بمستشفى بنى سويف العام، الدكتورة إيمان أبو عوف عضو مجلس نقابة الصيادلة، والدكتورة منى أبو زيد مسئول الإعلام بمديرية الصحة.

وفي كلمته لصدي البلد قال الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد كلية الصيدلة بجامعة النهضة: تتطلع وحدة ضمان الجودة بكلية الصيدلة أن تصبح واحدة من أهم الوحدات المناظرة على المستوى القومي وأن تمثل مركزًا رائدًا للتميز في مجال تطبيق أنشطة ضمان جودة التعليم، وحجر الزاوية في الوصول إلى اكتساب الكلية ثقة المجتمع المحلى والإقليمي والدولي في الأنشطة البحثية والخدمة المجتمعية المقدمة من الكلية.
وفد نقابة الصيادلة ببني سويف في زيارة لصيدلة النهضة.. فيديو
وفد نقابة الصيادلة ببني سويف في زيارة لصيدلة النهضة.. فيديو
وفد نقابة الصيادلة ببني سويف في زيارة لصيدلة النهضة.. فيديو
وفد نقابة الصيادلة ببني سويف في زيارة لصيدلة النهضة.. فيديو
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