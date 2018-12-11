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الإحصاء خلال نوفمبر الماضي: 8.9% انخفاضا في أسعار الفاكهة.. تراجع معدل التضخم الشهري 0.7%.. ارتفاع في أسعار الأسماك 1.6%.. و0.2 % ارتفاعا بالنقل

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
آية الجارحي
  • التعبئة والإحصاء.. خلال نوفمبر الماضي:
  • تراجع معدل التضخم الشهري 0.7%.. ارتفاع في أسعار الأسماك 1.6% 
  • 0.2 %ارتفاعا في أسعار النقل.. 8.9% انخفاضا في أسعار الفاكهة 
  • معدل التضخم على أساس سنوى بلغ خلال الشهر الماضي 15.6%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليبلغ 309.1 نقطة مقابل 311.2 نقطة ليسجل ثاني انخفاض له خلال عام 2018 وتراجع فى يناير الماضي بنحو 0.2%.

وأوضح الإحصاء، فى بيانه الشهرى عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم، أن معدل التضخم على أساس سنوى بلغ خلال الشهر الماضي 15.6% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.

وأرجع الإحصاء تراجع معدل التضخم الشهرى إلى انخفاض أسعار الطعام والشراب بنحو 1.4%، مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 359.8 نقطة، فى حين ارتفعت بنحو 19% مقارنة بشهر نوفمبر 2017، ولفت إلى أن معدل التضخم فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 ارتفع بنحو 14.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي فى الحضر بنحو 0.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 299.1 نقطة، فى حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوى خلال نوفمبر الماضي 15.7% مقارنة بالشهر المناظر من 2017، وفى الريف تراجع معدل التضخم فى الشهر الماضي بنحو 0.6% مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه ليبلغ 321 نقطة، وسجل معدل التضخم السنوى 15.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2017 .

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار مجموعــة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.6% خلال شهر نوفمبر الماضي لتساهم بمقدار 0.04 فى معدل التغـير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.9%.

وأضاف المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان التضخم الشهري الذي صدر اليوم الاثنين، أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعًا قدره 1.8% ليساهم بمقدار 0.07 فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاحذية بنسبة 0.8%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 0.5%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.4%.

ووفقا لبيان التضخم الشهري، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.2% ليساهم بمقدار 0.01 فى معدل التغير الشهــرى بسبب ارتفـــاع أسعـــار مجموعــة خدمات مرضى العيــادات الخارجيـــة بنسبة 0.4% مجموعــة خدمات المستشفيات بنسبة 0.3%.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنحو 0.2% خلال شهر نوفمبر، ليساهم بمقدار 0.01 في معدل التغير السنوي بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.4%.

وأضاف الجهاز في التقرير الشهري لمعدلات التضخم اليوم الإثنين، أن أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 0.5% ليساهـــم بمقدار 0.02 فى معدل التغير الشهرى بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%.

وأوضح التقرير، أن أسعار السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعات بقدر 0.4% ليسـاهم بمقدار 0.01 فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.6%، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 0.4%.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض أسعار الأطعمة والمشـروبــات 1.4 % ليســاهم بمقدار تراجع 0.81 فـــي معـدل التغير الشهـــري.

وأوضح الجهاز المركزي في النشرة الشهرية لمعدلات التضخم التي صدرت اليوم "الاثنين"، أن أسعار الخضـراوات انخفضت بنسبة 3.4% لتسـاهم بمقـدار - 0.61 فى معـدل التغيـــر الشهــــري بسـبب انخفاض أسعـــار الطماطم بنســـبة 26.0%، والفاصوليا الخضراء (-22.9%) .

وأشارت النشرة إلى انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 8.9% لتساهم بمقدار تراجع 0.25 فى معدل التغير الشهري بسبب انخفاض أسعار الموز بنسبة 25.2%، الجوافة بنسبة 0.3%، ومجموعة العنب بنسبة 2.0%.

كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجـن بنسبة 0.6% لتسـاهم بمقدار 0.08 فى معدل التغير الشهرى بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدواجن بنسبة - 1.7%.
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