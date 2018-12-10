أحمد موسى يتساءل: أين منظمات حقوق الإنسان من اعتقال متظاهري بريطانيا

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو للتعامل الوحشي مع المتظاهرين في بلجيكا، منوها أن منظمات حقوق الإنسان تتجاهل كل هذه الانتهاكات.



وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الشرطة البلجيكية قيدت المتظاهرين هناك بأعمدة الإنارة؛ لافتا إلى أن هناك أيضا مظاهرات حاشدة في بريطانيا وعلى اثرها تم اعتقال المتظاهرين وحرمانهم من حقهم في التظاهر.



وانتقد موسى الكيل بمكيالين مع التعامل مع التظاهر والمتظاهرين في البلاد العربية والأوروبية؛ متسائلا: «اين منظمات حقوق الإنسان من اعتقال المتظاهرين في بريطانيا؟».