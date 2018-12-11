الإفتاء توصي من تكاثرت عليه الهموم بترديد 6 كلمات

أوصت دار الإفتاء المصرية، بالإكثار من ترديد ست كلمات إذا ما أصاب الإنسان هم أو كرب، منوهة بأنه عليه ألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل دائمًا.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه قال تعالى: «الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» الآية 6 من سورة الفتح، منوهة بأن من تكاثرت عليه الهموم، فليكثر من قول : «لا حول ولا قوة إلا بالله».



وأضافت أنه كذلك من نزلت به شدة أو بلية، فليرجع إلى الله سبحانه وتعالى ، ولينطرح بين يدي مولاه جل وعلا، فيخفف عنه ما نزل به، أو يقويه على حمله، فالله تعالى لم يُنزل بلاءً إلا ومعه دواء، منوهة بأنه إذا اشتد البلاء وكثرت الهموم؛ فأبشر بالفرج القريب.

