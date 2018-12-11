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تعليم

كن صديقي.. مبادرة ضد التنمر لتوجيه التربية الاجتماعية بالهرم.. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
نظم قطاع توجيه التربية الاجتماعية بإدارة الهرم التعليمية اليوم مؤتمر كن صديقي، وذلك تفعيلا لمبادرة "أنا ضد التنمر"، بالتعاون مع مركز إعلام الجيزة ومحاضرين من جامعة القاهرة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .

شارك في المؤتمر عدد من طلاب المدارس بمراحل مختلفة، حيث قدموا عروضا مسرحية عن التنمر ومشاهد توضح خطورة وضرر هذا التصرف على الآخرين.

أشرف على تنظيم المؤتمر الدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية بالجيزة وأشرف سلومة مدير عام إدارة الهرم التعليمية وإلهام السيد وسمير حجازي الموجهان الأول بالإدارة.

وبدوره قال أشرف سلومة إن المؤتمر يأتي تزامنا مع انطلاق أول حملة قومية في مصر من أجل إنهاء العنف بين الأقران والمعروفة بـ "#أنا_ضد_ التنمر" برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنشطة تفرغ الطاقة السلبية لدي الطفل وتؤدي لإعداد جيل يحب وطنه ويسعي لتنمية مواهبه .

فيما وجهت إلهام محمد الشكر لكل المتعاونين في إعداد المؤتمر من مدارس خاصة قدمت دعمت ومركز إعلام الجيزة ، ودعت الأسر للاهتمام بمشكلات أطفالهم لكي لا يكونوا فريسة للتنمر.

تضمنت فقرات المؤتمر عروضا للكورال حيث قدم الأطفال اسكتش "لا للتنمر.. لا.. انت بتسخر مني ليه" وأفلاما عن القضية أيضا حيث اخرجتهم الدكتورة لمياء السنهوري وكتبت الكلمات هند محمد علي وعزفت الموسيقي الخاصة بالعرض كلير يوسف، وذلك بعد تدريبات للأطفال استغرقت شهرا بالإضافة إلى مونتاج الكلمات مع الموسيقى المختارة.

أشرف على إعداد وتنفيذ العروض وفقرات المؤتمر، يحي محمد مدير إدارة الخدمات التربوي، والموجهين زينب عبدالمنعم، هدى عبدالعزيز، نجلاء علي، مها شريف، أماني حلمي، مها محمد.
كن صديقي.. مبادرة ضد التنمر لتوجيه التربية الاجتماعية بالهرم.. صور
كن صديقي.. مبادرة ضد التنمر لتوجيه التربية الاجتماعية بالهرم.. صور
كن صديقي.. مبادرة ضد التنمر لتوجيه التربية الاجتماعية بالهرم.. صور
كن صديقي.. مبادرة ضد التنمر لتوجيه التربية الاجتماعية بالهرم.. صور
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