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أحمد موسى يكشف عدد سيارات الشرطة المحترقة ليلة 25 يناير.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي أحمد موسى؛ إنه من نتائج أحداث 25 يناير تم حرق 3500 سيارة تابعة لوزارة الداخلية؛ مرددا: « في ليلة واحدة اتحرق كل العربيات دي .. فرنسا لغاية دلوقتي اتحرق 100 عربية ».

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن الإعلام الغربي يحرض على التظاهرات في مصر والدول العربية في حين أنه يتجاهل تماما ما يحدث في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا؛ منوها بأن متظاهروا السترات الصفراء قاموا بنهب متاجر شركة أبل العالمية في فرنسا.

وأكد موسى، أنه رغم أن مصر انهكت من كثرة التظاهرات و التحريضات عليها إلا أنها مازالت قوية وتقاوم بشدة.
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